クマ秋田県警湯沢署は25日、湯沢市の住宅に20日朝侵入し、とどまっていたクマ1頭を箱わなで捕獲したと発表した。県によると、市が麻酔で眠らせて駆除した。署によると、市が25日午前2時15分ごろ、設置していた箱わなにクマが入っているのを確認。署は付近道路の交通規制を解除した。現場はJR湯沢駅に近い市街地にあり、20日朝は周辺で男性4人が相次いで襲われた。全てが同一個体による被害かは不明だが、住宅前で住人の男性