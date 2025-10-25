（資料写真）２５日午前８時４０分ごろ、厚木市上依知の圏央道外回りで、トラックの横転事故が起きた。運転していた女性が病院に搬送され、軽傷。県警高速隊によると、片側１車線で緩やかな右カーブ。トラックは右側に倒れた。影響で、圏央道の相模原愛川インターチェンジ出口付近が約４時間にわたり通行止めになった。