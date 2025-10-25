ドラマ『私の夫と結婚して』などで知られる俳優イ・イギョンが、最近浮上した私生活の議論を完全に解消し、しばらく“休息期間”を作る。【画像】「性的暴行を…」イ・イギョンへの“暴露投稿”先立って、イ・イギョンはあるネットユーザーA氏がSNSに「イ・イギョンとの話」として投稿した捏造されたメッセージとAI合成写真で屈辱を受けた。A氏は、初めは「俳優の本性を暴露する」と主張したが、結局「AIを利用したいたずらだった