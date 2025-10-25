新型「セントラ」が注目の的に日産の北米法人は2025年9月23日、新型4ドアセダン「セントラ」を発表しました。6年ぶりの全面刷新となる今回のモデルは、若々しく洗練されたデザインと高い実用性を備え、ユーザーの関心を集めています。6年ぶり全面刷新で斬新顔に！【画像】超カッコいい！ 日産“新型”「4ドアセダン」を画像で見る（77枚）セントラは1982年に北米でデビューした日産の世界戦略車で、日本の中核モデル「サニー