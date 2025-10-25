恋愛における男女の年齢差は、二人の付き合い方に少なからず影響を与えます。なかでも年下の彼女と付き合う男性は、「年下彼女ならではの特徴」に期待を抱いているケースもあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「年下の彼女に対して、彼氏が期待していること」を中心に魅力もご紹介します。【１】年下彼女の魅力：恋人であっても敬意をもって接してくれる「尊敬の気持ち」「彼女に敬語を使われ