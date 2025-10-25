ここ1週間(10月18日11時00分〜25日11時00分)の地震は、震度1以上が31回、そのうち震度3以上の地震は3回でした。今日25日1時40分頃には根室半島南東沖を震源とする地震により、北海道根室市で震度5弱を観測しました。地震は突然襲ってきます。日頃から地震への備えを心がけてください。ここ1週間の地震回数上の図は、日本全体で7日間に震度1以上を観測した地震の震央を地図上に示したものです。ここ1週間(10月18日11時00分〜25日11