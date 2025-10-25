◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのブレーク・スネル投手が第１戦に先発し、２―２の６回無死満塁の場面で降板した。２番手には右腕シーハンがマウンドに上がったが、直後にシーハンがクレメントに中前適時打を浴びて勝ち越しを許すと、さらに押し出し四球と適時打で３点を失った。１死満塁の場面で、３番手左腕バンダ