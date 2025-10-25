居酒屋や焼き鳥屋にずらりと並ぶメニュー。どれも美味しそうで、注文をなかなか決められない。でもお腹は減っているし、早くお酒も飲みたい……そんなとき、このような頼み方をすることは無いだろうか？「焼き鳥を5本ください、おまかせで」まさに筆者がそうだ。メニューに「盛り合わせ」があればそれを頼むのだが、無い場合はおなかの空き具合によって「おまかせで5本」などと注文する。好き嫌いがほとんどなく、注文を考えるのが