今年8月、東京・港区にある高級フランス料理店「ラ・ロシェル南青山」が、2025年12月末で閉店することを発表し、大きなニュースとなった。【写真】見た目がイカつすぎる現在の"ムッシュ"こと坂井宏行さん（83）、お宮参り、2歳、中3、17〜18歳と成長していく“ムッシュ”の様子同店のオーナーシェフは料理バラエティ番組『料理の鉄人』（フジテレビ系）で知られる"ムッシュ"こと坂井宏行さん（83）。"鉄人・フレンチの坂井"に