あなたは読めますか？突然ですが、「卒塔婆」という漢字読めますか？お墓のそばに立てられた細長い木の板のことで、仏教の供養に関わる、非常に大切な意味を持つものです。気になる正解は……「そとば」でした！「卒塔婆（そとば）」の意味は、故人の追善供養（ついぜんくよう）のために、お墓の後ろなどに立てる細長い木の板のことです。略して「塔婆（とうば）」とも呼ばれます。この言葉は、仏教の発祥地インドのサンスクリット