あなたは読めますか？突然ですが、「玄人」という漢字読めますか？「素人（しろうと）」の対義語として知られる言葉ですが、この漢字表記はかなり難読です。「げんじん」と読んでしまいそうですが、正しい読み方は知っているでしょうか？気になる正解は……「くろうと」でした！「玄人（くろうと）」とは、「技芸などに深く熟達した人」あるいは「ある一つの事を職業、専門としている人」を意味します。簡単に言えば、専門家やプロ