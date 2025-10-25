フリーアナウンサーの松下由依（28）が25日までに自身のインスタグラムを更新。タクシー移動での笑顔ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今日も1日おつかれさまっ」とタクシー移動での笑顔ショットを公開した。ハッシュタグでは「#さぁがんばろうぜ」「#頑張った」と記した。ネットでは「めちゃくちゃカワユイ」「いつもお綺麗」「おつかれさまぁ姫」「いい女」などの声が上がった。