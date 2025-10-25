相続税の申告には、制度の理解だけでなく、家族間の調整や判断も伴います。「節税できるならできるほどいい」と考えがちですが、実際には、特例の活用がかえってトラブルにつながることもあるようです――。今回は、吉田課長の質問に沿って、「配偶者特例」と「小規模宅地等の特例」の仕組みと注意点についてみていきましょう。多田雄司税理士が解説します。〈登場人物〉吉田課長：A社で働く課長。3人きょうだい（吉田さん、弟、妹