中日は25日、森野将彦打撃・作戦コーチ（47）が今季限りで退団すると発表した。森野コーチは現役引退した翌2018年に中日の2軍打撃コーチに就任。2年間コーチ業を経験した後、2020年からは評論家活動などを行った。2022年からは再び中日の1、2軍で打撃コーチを務め、今季は1軍の打撃・作戦コーチだった。