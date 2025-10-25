テレビ東京は２５日、コンプライアンス違反により活動休止中のＴＯＫＩＯの元メンバー、国分太一の「男子ごはん」の後継番組として料理研究家・栗原心平氏が出演する「ぺこもぐキッチン」（日曜、前１１・００）を２６日から放送すると発表した。新番組は、「男子ごはん」で国分とタッグを組んでいた栗原氏がおなか「ペコペコ」なゲストを招いて、普段の料理の悩みや最新グルメにも触れつつ、出来上がった料理を「もぐもぐ」と