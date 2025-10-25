国民的女優・吉永小百合を主演に迎え、伝説の登山家・田部井淳子の人生を描いた映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』（10月31日公開）。本作でメガホンを取った阪本順治監督が、吉永演じる多部純子の若き日を演じる女優に選んだのは、のんだった。伝説と才能はいかにして交錯したのか。監督がレンズ越しに見た、二人の女優に共通する「表現者としての覚悟」と、その魂の共鳴に迫る。【写真】『理知的』『おてんば』『ユーモア』