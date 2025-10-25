病院に行くほどではないとしても、喉の痛みは辛いものですね。喉のイガイガは、風邪の引き始めのシグナルの1つとして、すぐにでも対処しておきたい症状ではないでしょうか。放っておくと、ますます痛みが強くなることもあるため、早めのケアが大切になってきそうです。ドラッグストアで手に入るアイテムや、昔から使われている民間療法などを頼っているママもいることでしょう。ママスタコミュニティのあるママも、喉の痛みで苦し