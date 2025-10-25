元サッカー日本代表監督の岡田武史さんによるオンライン形式の講演会「今治からの挑戦−地方での新しいコミュニティ」が11月1日午前10時から、福岡市東区の九州産業大で開かれる。会場のスクリーンで視聴する。岡田さんは1997〜98年と2007〜10年に日本代表監督を務め、現在は愛媛県今治市でスポーツを通した教育の可能性を探っている。講演会は大学の研究成果展の一環で、入場無料。定員250人。10月31日までに特設サイトから申