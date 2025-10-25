厚生労働省は31日午後3時から、福岡市博多区のオリエンタルホテル福岡博多ステーションで「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開く。11月の過労死等防止啓発月間の関連行事。専門家の基調講演、遺族の体験談発表がある。過労死防止学会の川村雅則常任幹事（北海学園大教授）が「日本の『働き方』を問い直す過労死ゼロ社会実現への道」をテーマに講演。「神奈川過労死等を考える家族の会」の安部宏美さんが体験を語る。参