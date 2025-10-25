関西電力のグループ会社は、取引業者に水増し請求させ、現金などキックバックを受け取る不正行為があったと発表しました。かんでんエンジニアリングは２０１９年度から昨年度にわたり、社員１３人が取引先の警備会社に警備員の人数や労働時間を改ざんさせ、実際の費用より水増しした金額で請求書を作成させていたということです。今年６月の社内通報で発覚し、少なくとも数千万円が水増し請求されていたとみられていて、この