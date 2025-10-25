大阪に関西万博のオフィシャルストアが新たにオープンしました。ずらりと並ぶ長蛇の列。お目当ては、大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクのグッズです。万博の閉幕を惜しむ多くのファンから寄せられた「万博ロス」の声をうけ、２４日、大阪市北区にオフィシャルストアがオープンしました。開店前には約６００人が並び、待ち時間が３時間以上になるなど、開店初日から多くの人でにぎわいました。一番の人気商品は