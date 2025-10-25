秋晴れとなった10月24日、新潟市西区でダイコンの収穫イベントが行われました。 24日、畑の広がる新潟市西区を歩く人たち。お目当てはダイコンの収穫体験です。収穫したのは青首ダイコンで、水はけの良い砂丘地帯で栽培されているため…【記者リポート】「ずっしりと重く、肌がきれいです」参加者たちも立派に育ったダイコンの収穫を楽しんでいました。【参加者】「すごく新鮮だし、葉っぱも丸ごと使えて、採れたてというと