シンガー・ソングライターの吉田拓郎（79）が、24日放送のニッポン放送「吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD」（午後10時）に出演。ドジャース大谷翔平について語った。吉田は「最近一番テレビで興味あることと言えば、何を隠そうやっぱり大谷選手」と切り出すと、「すごいですね。この人のホームラン、この人の走る足の速さ、ヒットの飛んでいく場所」と感心。また「ピッチャーとして投げたらエース。160キロぐらいの球を投げる