山梨の放送局・ＹＢＳラジオでは２６日午前１１時から２時間、特別番組「プチ鹿島と櫻井和明のどこまでもプロ野球愛２０２５反省会」を生放送でオンエアする。時事芸人としてＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」のコメンテーターとしても活躍し、新著「ニュース嫌いＳＮＳ選挙とメディア不信の深層」（朝日新書）も好評のプチ鹿島（５５）と、データの鬼で熱狂的Ｇ党の櫻井和明アナ（５３）が熱トークを展開。さらには「神スイング」で野