◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズのＤ・バーショ外野手が、４回、値千金の同点２ランを放った。３回まで無得点に封じられたブルージェイズは４回先頭のカークが右翼フェンス直撃の単打で出塁。無死一塁でバーショが、真ん中に入ってきた１５４・７キロの直球を見逃さずに打ち返すと、バックスクリーン直撃の同点