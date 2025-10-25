ブルージェイズ戦の7回、2ランを放ち三塁コーチとタッチを交わすドジャース・大谷（右）＝トロント（共同）【トロント共同】米大リーグのワールドシリーズ（7回戦制）は24日、トロントで開幕して第1戦が行われ、ドジャース（ナ・リーグ）の大谷はブルージェイズ（ア・リーグ）戦に「1番・指名打者」で出場し、七回にワールドシリーズ初本塁打となる2ランを放った。チームは2―2の六回に代打バージャーの満塁本塁打などで9点を奪