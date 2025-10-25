「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２４日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で見逃し三振に倒れた。スネルが同点２ランを被弾して迎えた五回。先頭打者として迎えた打席でブルージェイズは先発のイエサベージに替えて変則左腕・フルハーティを投入してきた。初球のフォーシームを見逃し、２球目のスライダーにバットが空を切った。２球で追い込まれてしまった中、３球目のス