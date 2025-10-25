「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ１１−４ドジャース」（２４日、トロント）ドジャースの先発マウンドに上がったブレーク・スネル投手が、四回に同点２ランを被弾した。ポストシーズンで３戦３勝、防御率０・８６の左腕がまさかの光景だ。連続イニング無失点記録は１７でストップし、六回に無死満塁のピンチを招いて降板。六回途中５失点でＫＯされ、今年のポストシーズンで初黒星を喫した。２点リードの四回、先