JALグループの日本トランスオーシャン航空（JTA）と、沖縄美ら海水族館を管理する沖縄美ら島財団は、特別塗装機として「結（ゆい）ンベエ」の就航を発表しました。「結ジンベエ」はJTAの特別塗装機「ジンベエジェット」の3号機で、1号機の「青」と2号機の「ピンク」に続き、「緑色」を基調としたデザインで沖縄本島北部の自然と生物多様性を表現します。2026年に世界自然遺産登録5周年を迎える沖縄本島北部の魅力発信と観光客の誘