中国各地でドローンを使って動物を殺害する事例が相次いでいる。中国メディアの揚子晩報が24日に報じた。記事によると、山西省呂梁市で田（ティエン）さんが飼育する馬が、ドローンから放たれた矢によって殺害される事件が発生。田さんによると、ドローンは熱感知装置によって獲物を特定することができる仕組みになっていたといい、発見した加害者は「馬ではなく（野生の）イノシシを狙っていた」と話したという。この件には現在、