マンションの居室や戸建て住宅などで宿泊営業が可能となる「特区民泊」について、大阪府が管轄する２９市町村が新規申請の受け付けを停止する方針を固めたことが、府関係者への取材でわかった。府は停止時期について、来年５月３０日からとすることで２９市町村と調整する。１１月中旬に開かれる国の会議などを経て正式に決まる。府は施設認定などの権限を持つ政令市と中核市を除く３４市町村を対象に意向調査を実施。８５％に