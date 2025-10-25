『ペヤング』『U.F.O.』『一平ちゃん』の美味しさの秘訣食欲をそそる香ばしいソースが魅力のカップ焼きそば。まるか食品の『ペヤング ソースやきそば』（希望小売価格税込み231円、以下同）、日清食品の『日清焼そばＵ.Ｆ.Ｏ.』（254円）、明星食品の『明星 一平ちゃん夜店の焼そば』（254円）などのロングセラーを中心に、東洋水産や、コンビニＰＢも攻勢をかけている。安くて旨い「最強のカップ焼きそば」はどれか。自作ラーメン