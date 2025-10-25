アメリカのトランプ政権がカリブ海などで違法薬物を運んでいたとされる船舶への攻撃を続ける中、取り締まりを強化するため最新鋭の原子力空母などを派遣する方針を明らかにしました。【映像】船舶が海上で燃えている様子アメリカ国防総省は24日、最新鋭の原子力空母、ジェラルド・フォードを中心とする空母群を、中南米やカリブ海などを担当する南方軍管轄区域に派遣すると発表しました。トランプ政権はベネズエラやコロンビ