アイドルグループ「仮面女子」の元メンバーでタレントの上下碧さんと、お笑いコンビ「ファイヤーサンダー」の粼山祐さんが、そろって結婚を公表しました。 【写真を見る】【 結婚 】元「仮面女子」上下碧＆「ファイヤーサンダー」粼山祐中華料理店での2ショットを投稿祝意のシャワー「素敵写真すぎる」上下さんは自身のXとインスタグラムで「ファイヤーサンダーの粼山祐さんと結婚いたしました！」と、