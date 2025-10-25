◆ いつでもみんなのプロ野球！実況アナルームのテーマは“今まで一番熱かった試合”ニッポン放送・洗川雄司アナウンサーは、2021年と2022年のヤクルトとオリックスの日本一を決めた瞬間を実況し、今でも最も熱かった試合として記憶に残っている。ヤクルトの3勝、オリックスの2勝で迎えた2021年11月27日にほっと神戸で行われた日本シリーズ第6戦は、気温7度の寒さの中、プレイボール。洗川アナは当時「選手のほとんどがネック