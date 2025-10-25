急に寒くなってきたこの時期から話題になり始めるのが、毎年大晦日に放送される『NHK紅白歌合戦』。日本でラジオ放送が開始されてから100年の節目となる今年は、「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに放送される。司会は3年連続出演となる有吉弘行（51）に、NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（43）。さらに『あんぱん』でヒロインを務めた今田美桜（28）と、『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で語りを担当している綾瀬はるか（40）