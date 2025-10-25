俳優の佐藤健（36歳）が、10月24日に公開されたCDTV公式YouTubeチャンネルの動画で、宮崎優に「俺がハリー・ポッター（の仮装を）やるから、マントやって」と語った。10月27日放送の「CDTVライブ！ライブ！」に、Netflix配信ドラマ「グラスハート」発のバンド・TENBLANKが出演することになり、メンバーに「もうすぐハロウィン！全力で仮装するなら？」と質問が出た。ドラムを務める宮崎優が「私はハリー・ポッターが大好きなので、