俳優・歌手の松下洸平（38歳）が、10月24日に放送されたラジオ番組「DK SELECT WEEKEND LIVING」（J-WAVE）に出演。音楽番組「with MUSIC」（日本テレビ系）で共演したHANAについて「イチHANAファンとしてはですね、なんかこうちょっとエモーショナルな気持ち」になったと語った。松下洸平が司会を務める「with MUSIC」で、先週HANAと共演したことに触れ「もう本当に素晴らしいエネルギーを持った皆さんで、オーディションからずっ