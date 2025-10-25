元タレントで自民党の森下千里衆院議員（44）が10月23日、自身のXで「環境大臣政務官」に任命されたことを報告。森下氏は、《気候変動や資源循環に加え、熊の被害やメガソーラー問題をはじめとし、再生可能エネルギーの在り方といった、今、地域が抱える課題どれもが深く結びついているため、この職務に就かせていただけることを嬉しく思っています》とし、《高市内閣の一員として、自覚と危機感を持ち、美しい自然と安心して暮