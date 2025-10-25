元ヤクルト監督・古田敦也氏と、妻で元フジテレビの中井美穂アナウンサーの夫婦ショットが公開された。「古田ご夫妻と」と２５日にインスタグラムを更新したのは、元ヤクルト監督の真中満氏。３人で記念撮影した写真をアップした。中井アナは、ワイングラスを手にニッコリ。古田氏も顔を赤くしながらうれしそうに笑っている。２人は１９９５年に結婚。仲むつまじい様子に、フォロワーは「ご夫妻でのショット、レアですね！」