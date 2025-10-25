ルピシアは10月24日、「ブック オブ ティー・アンニヴェール」を全国の書店及びルピシアの店舗と通信販売で数量限定発売した。同商品は、大きな本をイメージした特製ボックスにティーバッグを詰め合わせた人気商品シリーズ。第27弾となる今回は、フランス語の副題「アンニヴェール（冬に）」の通り、冬空の情景をデザインしたティーバッグ30種類を詰め合わせた。30種類で、冬の空を彩る星座や天体、空模様などの様々な冬空