タイのプミポン国王（左）とシリキット王妃＝2006年6月、バンコク（ロイター＝共同）【バンコク共同】タイのシリキット王太后が24日、血液の感染症などにより死去した。93歳。タイ王室庁が25日発表した。国民の尊敬を集め2016年に死去したプミポン前国王の妻で、ワチラロンコン現国王ら4人の子を持った。近年は体調を崩し、首都バンコクの病院で療養生活を送っていた。1932年バンコク生まれ。50年にプミポン前国王と結婚し、貧