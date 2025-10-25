歌手の木村カエラが25日、自身のインスタグラムを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告した。「2025.10.24お誕生日でした。お友達と家族でお祝いしてくれて、とっても嬉しかったです。ケーキのロウソクが、14歳になってた」とケーキの写真をアップ。「うそです。41歳になりました」と茶目っ気たっぷり。「20周年の日本武道館からもう1年がたったんだな。とっても早くてびっくりしてます」とこの1年を振り返り、「0時を回