「食パン」を思わせる“ふんわり”としたフォルムが人気の柴犬が「本物の食パン」に嫉妬し、怒る姿が注目を集めている。【映像】食パンに嫉妬して怒るらんまるくんYouTubeに動画を投稿したのは、柴犬のらんまるくん（10歳）の飼い主（@ShibainuRanmaru）。動画には、飼い主が本物の食パンをなでる様子が映っている。すると、自分ではなく食パンをなでたことに対して遺憾の意を表明したのか、怒るらんまるくん。食パンに嫉妬！