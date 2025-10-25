東京・墨田区の住宅で火事がありました。これまでにけがをした人は確認されていません。【映像】木造住宅が燃えている様子25日午前6時半すぎ、墨田区石原の住宅で「家が燃えている」と近くの住民から110番通報がありました。警視庁などによりますと、木造住宅の1階と2階部分の合わせて50平方メートルのほか、隣接する建物も一部が焼けました。ポンプ車など18台が現在も消火活動にあたっていますが、これ以上火が燃え広がるお