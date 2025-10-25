テレビ東京は25日、料理家栗原心平氏を起用した新料理番組「ぺこもぐキッチン」（日曜午前11時）を26日から放送すると発表した。元TOKIO国分太一のコンプライアンス違反を受け番組終了した「男子ごはん」の後番組。栗原氏が「ペコペコ」なおなかのゲストを招き、出来上がったすてきな料理を「もぐもぐ」と味わい、幸せいっぱいの時間を届ける番組。初回ゲストは、子役として活躍する永尾柚乃。給食がカレーの日には一日中テンショ