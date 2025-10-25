◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）＝１０月２５日、栗東トレセン神戸新聞杯３着のジョバンニ（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は角馬場から坂路を１本駆け上がり、大一番に備えた。大久保助手は「当初の計算通り、確実に状態は上がっています。体が締まってきて、つくべきところに（筋肉が）ついてきました」と仕上がりに納得の表情を浮かべた。前走は好位でリズム良く