◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）＝１０月２５日、栗東トレセンセントライト記念２着のヤマニンブークリエ（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は角馬場から坂路へ。６３秒８―１５秒３で素軽く駆け上がり、前日調整を終えた。田原助手は「いつも通り落ち着いています。しっかり乗り込んでの馬体増なので、前走より状態はいいと思います」と確かな上積みに胸を張った。１