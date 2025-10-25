◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２―２の同点となった５回先頭の３打席目は２番手左腕・フルーハティと対戦し見逃し三振に倒れた。最後はカウント２―２から低めの際どいコ