シンガー・ソングライターの吉田拓郎（79）が、24日放送のニッポン放送「吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD」（午後10時）に出演。妻の女優森下愛子との日常をユーモラスに語った。吉田は最近の森下について「1人好きなバレエダンサーがいるんです。その人のことをずっと追いかけている」と夢中になっている人がいると明かし、「ネットでしか追いかけないけど。うちの人はズボラだから出かけてまでは追っかけない」と笑った。ま